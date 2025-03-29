4 Tips Mengelola THR agar Tak Cepat Habis

JAKARTA - Pemerintah dan perusahaan telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pegawai maupun pensiunan.

Meskipun dengan adanya THR yang sudah tiba, perilaku konsumtif perlu dihindari agar uang THR tidak habis dalam sekejap.

Melansir dari akun instagram @ojkindonesia, Sabtu (29/3/2025), terdapat 4 tips untuk mengelola THR dengan bijak agar tidak boros, di antaranya sebagai berikut.

1. Kebutuhan Pokok

Menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk Idul Fitri maupun saat mudik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuliskan bahwa 50 persen uang THR dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2. Tabungan, Dana Darurat, dan Investasi

Uang THR sebaiknya tidak dihabiskan saat itu juga, Anda dapat menaruh 30 persen THR untuk menabung, dana darurat, dan juga berinvestasi.