Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Tips Mengelola THR agar Tak Cepat Habis

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |18:00 WIB
4 Tips Mengelola THR agar Tak Cepat Habis
4 Tips Mengelola THR agar Tak Cepat Habis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah dan perusahaan telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pegawai maupun pensiunan.

Meskipun dengan adanya THR yang sudah tiba, perilaku konsumtif perlu dihindari agar uang THR tidak habis dalam sekejap. 

Melansir dari akun instagram @ojkindonesia, Sabtu (29/3/2025), terdapat 4 tips untuk mengelola THR dengan bijak agar tidak boros, di antaranya sebagai berikut.

1. Kebutuhan Pokok

Menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk Idul Fitri maupun saat mudik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuliskan bahwa 50 persen uang THR dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

2. Tabungan, Dana Darurat, dan Investasi

Uang THR sebaiknya tidak dihabiskan saat itu juga, Anda dapat menaruh 30 persen THR untuk menabung, dana darurat, dan juga berinvestasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement