HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap Masih Banyak THR Pekerja Belum Dibayar hingga Kena PHK, Simak 7 Fakta Ini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |09:05 WIB
Terungkap Masih Banyak THR Pekerja Belum Dibayar hingga Kena PHK, Simak 7 Fakta Ini
Terungkap masih banyak Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja yang belum dibayar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terungkap masih banyak Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja yang belum dibayar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan sebanyak 40 perusahaan Menunggak pembayaran THR.

"Tadi pagi saya dengar sekitar 40-an kalau saya dengar tadi, tapi kita belum lihat detil kasusnya apa dan ini seperti apa," kata Yassierli.

Berikut adalah fakta mengenai THR pekerja belum dibayar yang dirangkum Okezone, Minggu (30/3/2025).

1. Laporan Pekerja

Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan masih terus membuka pengaduan terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kita terus (buka). Jadi gini tiap laporan itu kita verifikasi nanti sesudah verifikasi kita kan punya pengawas ketenagakerjaan, nanti pengawas ketenagakerjaan yang mengecek kalau memang dianggap itu valid maka pengawas akan keluar dengan data pemeriksaan," jelas Yassierli.

"Itu nanti note pemeriksaan 1 keluar, kita berharap 7 hari sudah ada respons kalau tidak nanti nota pemeriksaan 2 kemudian dalam 3 hari, kalau tidak ada juga kita keluar dengan rekomendasi," tambahnya.

2. Sanksi Perusahaan

Terkait sanksi bagi perusahaan yang menunggak THR, Yassierli menyatakan bahwa sanksi dapat berupa teguran administratif hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usaha perusahaan tersebut.

"Iya sesuai nanti rekomendasi bisa macem-macem mulai dari tentu ada keterlambatan, ada sanksi administratif, sampai sanksi sifatnya rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usahanya, jadi bukan kami yang berikan sanksi. Kita berikan rekomendasi," katanya. 

 

