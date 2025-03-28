Apa Saja Sanksi Perusahaan yang Belum Bayar THR?

JAKARTA- Apa saja sanksi perusahaan yang belum bayar THR? Di mana Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 40 perusahaan yang belum membayar THR kepada pekerjanya.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan kepada para pekerja menjelang hari raya Idul Fitri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 menegaskan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dalam merayakan hari raya.

Pemberian THR ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh hukum. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada para pekerjanya akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Sanksi-sanksi yang diterapkan bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan hak-hak pekerja terlindungi.

Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang wajib dibayar, mulai H-7 sebelum hari raya keagamaan.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, "Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh." Ini berarti bahwa pengenaan denda ini tidak serta merta menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar THR kepada pegawainya.

Kemudian, Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak membayar THR.

Sanksi administratif, yang disebutkan dalam Pasal 79 ayat (2) beleid, dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. “Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap,”