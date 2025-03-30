Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah, Sosok Penerus Takhta Kerajaan Brunei Darussalam yang Penuh Kontroversi

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |12:37 WIB
Harta Kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah, Sosok Penerus Takhta Kerajaan Brunei Darussalam yang Penuh Kontroversi
Harta Kekayaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah menarik diulas. Pangeran Al-Muhtadee Billah menjadi salah satu anak raja dunia yang menjalani pendidikan dasar di Sekolah St Andrew di Bandar Seri Begawan.

Sosoknya kemudian melanjutkan pendidikan melalui Sertifikat Pendidikan Junior Brunei pada tahun 1988 dan Ujian General Certificate of Education Tingkat Biasa pada tahun 1991. Setelah itu, Pangeran Brunei ini menjalani pendidikan di di Emanuel School di London, dan lulus ujian GCE Advanced Level pada tahun 1994.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (29/3/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah, sebagai berikut.

1. Profil Singkat Al-Muhtadee Billah

Al-Muhtadee Billah Bolkiah diketahui lahir pada 17 Februari 1974 di Istana Darul Hana, Bandar Seri Begawan. Ia merupakan putra sulung Sultan Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha. Sebagai anak pertama, ia secara otomatis menjadi pewaris takhta Kesultanan Brunei. Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah dari Brunei adalah putra dari Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu pemimpin terkaya di dunia.

Kekayaannya berasal dari kekayaan keluarga kerajaan Brunei, yang terutama didukung oleh pendapatan minyak dan gas negara tersebut. Meskipun tidak ada angka resmi yang dirilis, kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai miliaran dolar, mengingat kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah diperkirakan sekitar USD20-30 miliar (dalam Forbes dan sumber lainnya). Sebagai putra mahkota, Al-Muhtadee Billah memiliki akses ke sumber daya keuangan yang sangat besar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement