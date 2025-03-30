Harta Kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah, Sosok Penerus Takhta Kerajaan Brunei Darussalam yang Penuh Kontroversi

JAKARTA - Harta kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah menarik diulas. Pangeran Al-Muhtadee Billah menjadi salah satu anak raja dunia yang menjalani pendidikan dasar di Sekolah St Andrew di Bandar Seri Begawan.

Sosoknya kemudian melanjutkan pendidikan melalui Sertifikat Pendidikan Junior Brunei pada tahun 1988 dan Ujian General Certificate of Education Tingkat Biasa pada tahun 1991. Setelah itu, Pangeran Brunei ini menjalani pendidikan di di Emanuel School di London, dan lulus ujian GCE Advanced Level pada tahun 1994.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (29/3/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah, sebagai berikut.

1. Profil Singkat Al-Muhtadee Billah

Al-Muhtadee Billah Bolkiah diketahui lahir pada 17 Februari 1974 di Istana Darul Hana, Bandar Seri Begawan. Ia merupakan putra sulung Sultan Hassanal Bolkiah dan Ratu Saleha. Sebagai anak pertama, ia secara otomatis menjadi pewaris takhta Kesultanan Brunei. Pangeran Mahkota Al-Muhtadee Billah dari Brunei adalah putra dari Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu pemimpin terkaya di dunia.

Kekayaannya berasal dari kekayaan keluarga kerajaan Brunei, yang terutama didukung oleh pendapatan minyak dan gas negara tersebut. Meskipun tidak ada angka resmi yang dirilis, kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai miliaran dolar, mengingat kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah diperkirakan sekitar USD20-30 miliar (dalam Forbes dan sumber lainnya). Sebagai putra mahkota, Al-Muhtadee Billah memiliki akses ke sumber daya keuangan yang sangat besar.