Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Harga BBM Pertamina Resmi Turun

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |05:14 WIB
4 Fakta Harga BBM Pertamina Resmi Turun
Harga BBM Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina resmi turun mulai pada Sabtu 29 Maret 2025 jelang Lebaran 2025 kemarin.

Hal ini Menyambut Hari Raya Idulfitri serta dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik, PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series. Penyesuaian harga ini berlaku mulai 29 Maret 2025.

1. Kado Lebaran
 

Plt Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini merupakan kado Lebaran dari Pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat.

"Sebagai bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat, khususnya di momen mudik Lebaran ini, Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga memberikan hadiah spesial dengan menurunkan harga BBM Non-Subsidi. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau," ujar Ega di Jakarta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192291/bbm_pertamina-hvA4_large.jpg
BBM Pertamina Berhasil Dipasok ke 4 SPBU Bener Meriah Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272/bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement