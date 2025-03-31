JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di hari Lebaran 2025. Untuk BBM Pertamina turun, sedangkan BBM Shell, Vivo dan BP tidak mengalami perubahan atau tetap di hari Lebaran.
Pertamina dan Vivo telah memutuskan menurunkan harga BBM di bulan ini.
- Pertalite: Rp10.000 per liter
- Pertamax: Rp12.500 per liter
- Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter
- Pertamax Green 95: Rp13.250 per liter
- Dexlite: Rp13.600 per liter
- Pertamina Dex: Rp13.900 per liter
Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell tidak mengalami perubahan atau masih sama seperti 1 Maret 2025.
- Shell Super: Rp13.590 per liter
- Shell V-Power: Rp14.060 per liter
- Shell V-Power Diesel: Rp14.760 per liter
- Shell V-Power Nitro+: Rp14.240 per liter