Laba Bersih MNC Kapital (BCAP) Meroket 62,5% Sepanjang 2024

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) membukukan pendapatan Rp3,33 triliun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Pendapatan tumbuh 12,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,95 triliun.

Pencapaian ini didorong oleh pendapatan bunga dan dividen, yang berkontribusi sebesar 58,8% terhadap total pendapatan BCAP, atau senilai Rp1,96 triliun pada FY-2024, meningkat 4,4% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilanjutkan dengan pendapatan premi bersih yang melonjak 125,9% dari Rp348,85 miliar pada FY-2023 menjadi Rp788,00 miliar pada FY-2024, dan berkontribusi sebesar 23,7%.

Pendapatan BCAP lainnya berasal dari pendapatan digital sebesar Rp305,58 miliar, pendapatan pasar modal sebesar Rp209,22 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah sebesar Rp34,66 miliar, dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp31,96 miliar pada akhir Desember 2024.

Laba bersih BCAP tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 62,5% yoy menjadi Rp126,04 miliar, dari Rp77,59 miliar pada 2023. Solidnya pertumbuhan pendapatan dan laba bersih BCAP mendorong kenaikan marjin laba bersih menjadi sebesar 3,79% pada 2024, dari sebesar 2,63% di 2023.

Total aset konsolidasi BCAP mencapai Rp29,46 triliun per 31 Desember 2024, naik dari Rp25,86 triliun di periode yang sama tahun 2023. Jumlah liabilitas konsolidasi bertambah menjadi Rp22,28 triliun pada FY-2024 dari Rp18,86 triliun pada

FY-2023.

Sedangkan jumlah ekuitas konsolidasi mengalami kenaikan dari Rp7,00 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp7,17 triliun di 31 Desember 2024.

Pada 2024, BCAP memperoleh peringkat “idBBB+“ dengan outlook STABIL dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), mencerminkan kemampuan MNC Kapital dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang disertai dengan struktur keuangan yang solid dan prospek bisnis yang positif dan berkelanjutan.