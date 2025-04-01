Sri Mulyani Yakin Ekonomi Daerah Tumbuh pada Lebaran Tahun Ini

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini arus mudik Lebaran 2025 akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

"Ya, moga-moga baik. Kalau sekarang yang pada jalan, tentu akan meningkatkan aktivitas ekonomi di semua daerah, terutama yang di tempat tujuan mudik. Saya rasa ini akan menjadi dampak ekonomi daerah menjadi positif," ujarnya pada Senin (31/3/2025).

Menurutnya, meskipun tidak semua masyarakat membeli pakaian baru untuk perayaan Lebaran tahun ini, tradisi berkumpul dan makan bersama keluarga tetap berlangsung. Hal tersebut tetap menjadi penggerak utama roda perekonomian, terutama dalam sektor kuliner dan pariwisata.

"Saya harap mungkin mereka yang bisa berkumpul dengan keluarga, paling tidak ada makanan, pastinya. Mungkin kalau sekarang nggak terlalu pakai baju baru tapi tetap saja mereka berdandan dan ada aktivitas kuliner atau kemana-mana," jelasnya.

Momentum Lebaran turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena banyaknya masyarakat dari kota-kota besar yang kembali ke kampung halaman. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi barang dan jasa di wilayah tujuan mudik.

Sri Mulyani mencontohkan pengalamannya berkunjung ke Dusun Bambu, sebuah destinasi wisata di Kabupaten Bandung, sebelum Lebaran. Menurutnya, tempat tersebut mampu menarik ribuan pengunjung dalam sehari selama musim liburan Idul Fitri.