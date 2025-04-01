Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Shell Turun per 1 April 2025, Berikut Daftar Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |06:31 WIB
Harga BBM Shell Turun per 1 April 2025, Berikut Daftar Terbarunya
BBM Shell Turun per 1 April 2025. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Shell menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2025. Paling murah bahan bakar Shell dijual Rp12.920 per liter. 

Mengutip shell.co.id, Selasa (1/4/2025), harga BBM Shell super sebelumnya Rp13.590 per liter. Namun pada bulan ini turun menjadi Rp12.920 per liter. 

Begitu juga untuk jenis BBM Shell lainnya. Shell V-Power dari Rp14.060 turun menjadi Rp13.370 per liter. Shell V-Power Diesel dari Rp14.760 turun menjadi RpRp14.060 per liter dan Shell V-Power Nitro+ dari Rp14.240 menjadi Rp13.550 per liter. 

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," terang Shell. 

Berikut daftar lengkap BBM Shell di berbagai wilayah Indonesia:

BBM Shell di Jakarta

- Shell Super: Rp12.920 per liter
- Shell V-Power: Rp13.370 per liter
- Shell V-Power Diesel: Rp14.060 per liter
- Shell V-Power Nitro+: Rp13.550 per liter

BBM Shell di Banten

- Shell Super: Rp12.920 per liter
- Shell V-Power: Rp13.370 per liter
- Shell V-Power Diesel: Rp14.060 per liter
- Shell V-Power Nitro+: Rp13.550 per liter

 

Halaman:
1 2
