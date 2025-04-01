JAKARTA - Shell menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2025. Paling murah bahan bakar Shell dijual Rp12.920 per liter.
Mengutip shell.co.id, Selasa (1/4/2025), harga BBM Shell super sebelumnya Rp13.590 per liter. Namun pada bulan ini turun menjadi Rp12.920 per liter.
Begitu juga untuk jenis BBM Shell lainnya. Shell V-Power dari Rp14.060 turun menjadi Rp13.370 per liter. Shell V-Power Diesel dari Rp14.760 turun menjadi RpRp14.060 per liter dan Shell V-Power Nitro+ dari Rp14.240 menjadi Rp13.550 per liter.
"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," terang Shell.
- Shell Super: Rp12.920 per liter
- Shell V-Power: Rp13.370 per liter
- Shell V-Power Diesel: Rp14.060 per liter
- Shell V-Power Nitro+: Rp13.550 per liter
