HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Meroket di Hari Kedua Lebaran, Tembus Rp1.826.000/Gram

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |16:36 WIB
Harga Emas Antam Meroket di Hari Kedua Lebaran, Tembus Rp1.826.000/Gram
Harga Emas Antam Naik Hari Ini.
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) meroket pada perdagangan hari kedua Lebaran 2025. Emas Antam tembus level Rp1.826.000 per gram setelah naik Rp20.000 hari ini. 

1. Transaksi Emas

Sejalan dengan itu, harga buyback emas Antam melonjak Rp21.000 per gram menjadi Rp1.678.000 dari sebelumnya Rp1.657.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp963.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp8.905.000, dan 10 gram sebesar Rp17.755.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp88.445.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp883.320.000 dan Rp1.766.600.000

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas Antam 0,5 gram = Rp963.000

Emas Antam 1 gram = Rp 1.826.000

Emas Antam 2 gram = Rp 3.592.000

Emas Antam 3 gram = Rp 5.363.000

Emas Antam 5 gram = Rp 8.905.000

 

