Deretan Wanita Terkaya Indonesia Berharta Triliunan Rupiah

JAKARTA- Daftar perempuan terkaya di Indonesia 2025. Berdasarkan data Forbes, ada tiga perempuan yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Para wanita ini memiliki harta kekayaan ratusan triliun dari bisnis batu bara, data center, dan sawit. Berikut adalah rangkuman dari tiga perempuan terkaya di Indonesia menurut Forbes.

1. Marina Budiman

Menurut Forbes, Marina Budiman akan menjadi wanita terkaya di Indonesia pada tahun 2025. Kekayaannya berasal dari pusat data, di mana dia memiliki saham di PT DCI Indonesia. Dia menjadi salah satu pendiri perusahaan dan Presiden Komisaris.

Wanita berusia 63 tahun ini berada di peringkat 659, dari daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025. Dengan harta kekayaan sebesar USD5,3 miliar atau Rp87,9 triliun, dengan kurs saat ini Rp16.590 per USD.

2. Dewi Kam

Dewi Kam, 74 tahun, adalah wanita terkaya kedua di Indonesia dengan harta sebesar USD4,8 miliar, atau setara Rp79,6 triliun. Kekayaan wanita berusia 74 tahun ini berasal dari pertambangan batu bara.

Dewi Kam berada di peringkat 736 dalam daftar orang terkaya di dunia tahun 2025 oleh Forbes.

Low Tuck Kwong memiliki perusahaan pertambangan batu bara Bayan Resources di Indonesia, di mana Dewi Kam memiliki saham minoritas.

Di tengah krisis energi global, saham Bayan Resources meningkat tiga kali lipat pada 2022. Ini terus meningkat pada 2023. Selain itu, Dewi Kam memiliki kepentingan dalam pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik di Indonesia.