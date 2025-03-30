Deretan Perempuan Terkaya di Indonesia, Ini Orangnya

JAKARTA - Deretan perempuan terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. Ada tiga nama wanita terkaya yang masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia.

Dengan jumlah harta kekayaan ratusan triliun, para wanita ini memperoleh kekayaan dari bisnis batu bara, data center dan sawit.

Berikut adalah daftar tiga perempuan terkaya di Indonesia yang dirangkum dari Forbes.

1. Wirastuty Fangiono

Di urutan ketiga ada nama Wirastuty Fangiono. Dia menjadi wanita terkaya di Indonesia dengan harta USD1,2 miliar atau setara Rp19,9 triliun. Sumber wanita 52 tahun ini berasal dari bisnis kelapa sawit. Dengan kekayaan sebanyak ini, Wirastuty berada di peringkat 2.532 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

Wirastuty Fangiono mengendalikan perusahaan kelapa sawit FAP Agri yang IPO di Indonesia pada tahun 2021. Perusahaan ini didirikan pada 1994 dan saat ini memiliki konsesi lebih dari 110.000 hektare perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Selain itu, Wirastuty Fangiono juga memiliki saham di First Resources, sebuah perusahaan minyak sawit terdaftar di Singapura yang dipimpin oleh adik laki-lakinya Ciliandra Fangiono.

2. Marina Budiman

Marina Budiman menjadi wanita terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. Sumber kekayaan Marina Budiman berasal dari bisnis data center dengan kepemilikan sahamnya di PT DCI Indonesia. Dia menjadi salah satu pendiri dan Presiden Komisaris di perusahaan tersebut.

Wanita berusia 63 tahun ini mempunyai harta kekayaan USD5,3 miliar atau Rp87,9 triliun (kurs Rp16.590 per USD) dan berada di peringkat 659 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.