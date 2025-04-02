Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai Kian Pedas, Tembus Rp100 Ribu/Kg

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |06:05 WIB
Harga Cabai Kian Pedas, Tembus Rp100 Ribu/Kg
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu/Kg. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA- Harga cabai rawit merah naik lebih dari harga acuan pembelian pemerintah (HAP) hingga Rp100.000/kg sejak Januari 2025 hingga Lebaran.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, cuaca menyebabkan kenaikan harga jual komoditas.

"Itu karena faktor cuaca ya,” ucap Roro ketika ditemui wartawan rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Selasa (1/4/2025).

Menurutnya, meskipun pemerintah terus memantau harga pangan di lapangan, manusia tidak dapat mengontrol kondisi alam.

“Memang faktor cuaca itu suatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya, tapi kita akan terus monitor,” tambahnya.

Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) saat ini masih bekerja sama untuk mengatasi harga cabai merah yang mahal. 

“Kita koordinasikan dengan Bapanas karena itu salah satu prio yang dipantau oleh Bapanas, semoga bisa terkendali kedepannya,” Roro berharap harganya dapat dikontrol ke depan.

 

