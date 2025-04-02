20 Negara dengan Ekonomi Terbesar Dunia, Ada Indonesia?

JAKARTA - Selama satu dekade terakhir, dinamika pertumbuhan ekonomi global mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa negara menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat berkat peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang luar biasa.

Dalam periode 2015 hingga 2025, Dana Moneter Internasional mencatat daftar negara dengan pertumbuhan PDB terbesar berdasarkan data grafik yang dirilis.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai negara berkembang, terutama di kawasan Asia dan Afrika, didorong oleh investasi infrastruktur, perkembangan sektor manufaktur, serta peningkatan konsumsi domestik. Di sisi lain, negara maju juga berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pola perdagangan global. Pergeseran kekuatan ekonomi ini berimplikasi pada dinamika politik serta kerja sama internasional, menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi setiap negara.

20 Negara dengan Pertumbuhan PDB Tertinggi di Dunia (2015-2025)

1. Amerika Serikat

PDB 2015: USD23,7 triliun

PDB 2025: USD30,3 triliun

Pertumbuhan Disesuaikan Inflasi: 28%



2. China

PDB 2015: USD11,2 triliun

PDB 2025: USD19,5 triliun

Pertumbuhan Disesuaikan Inflasi: 74%



3. Jerman

PDB 2015: USD4,5 triliun

PDB 2025: USD4,9 triliun