Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Negara dengan Ekonomi Terbesar Dunia, Ada Indonesia?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |07:00 WIB
20 Negara dengan Ekonomi Terbesar Dunia, Ada Indonesia?
20 Negara dengan Ekonomi Terbesar Dunia, Ada Indonesia? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Selama satu dekade terakhir, dinamika pertumbuhan ekonomi global mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa negara menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat berkat peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang luar biasa.

Dalam periode 2015 hingga 2025, Dana Moneter Internasional mencatat daftar negara dengan pertumbuhan PDB terbesar berdasarkan data grafik yang dirilis.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai negara berkembang, terutama di kawasan Asia dan Afrika, didorong oleh investasi infrastruktur, perkembangan sektor manufaktur, serta peningkatan konsumsi domestik. Di sisi lain, negara maju juga berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pola perdagangan global. Pergeseran kekuatan ekonomi ini berimplikasi pada dinamika politik serta kerja sama internasional, menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi setiap negara.

20 Negara dengan Pertumbuhan PDB Tertinggi di Dunia (2015-2025)

1. Amerika Serikat

PDB 2015: USD23,7 triliun

PDB 2025: USD30,3 triliun

Pertumbuhan Disesuaikan Inflasi: 28%


2. China

PDB 2015: USD11,2 triliun

PDB 2025: USD19,5 triliun

Pertumbuhan Disesuaikan Inflasi: 74%


3. Jerman

PDB 2015: USD4,5 triliun

PDB 2025: USD4,9 triliun

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189243//grafik-DJn5_large.jpg
OJK Waspadai Risiko Fiskal dan Besaran Bunga Obligasi di Tengah Stabilitas Ekonomi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189045//grafik-N4io_large.jpg
Tekanan Ekonomi 2026 Diprediksi Lebih Berat Dibanding Perang Dagang dan Covid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176825//grafik-BzqU_large.jpg
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Jadi 3,2%, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176015//trump-fFUz_large.jpg
Trump Kenakan Tarif 100% untuk China, Batalkan Pertemuan dengan Xi Jinping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175314//ceo_danantara_rosan-qEY0_large.jpg
Soal Keanggotaan RI di OECD, Ini Penjelasan CEO Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175276//emas-ZlWO_large.jpg
Harga Emas Cetak Rekor, Tembus USD4.000 Akibat Shutdown AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement