Sumber Kekayaan Ruben Onsu yang Umumkan Jadi Mualaf

JAKARTA - Sumber kekayaan Ruben Onsu yang umumkan jadi mualaf di Hari Idul Fitri 2025. Sebelumnya Ruben Onsu adalah pemeluk agama Kristen.

Sebagai salah satu presenter terkemuka di Indonesia, honor yang diterima Ruben untuk setiap penampilannya dapat mencapai Rp150 juta. Hal tersebut menunjukkan posisinya yang penting dalam industri hiburan Indonesia.

Okezone telah merangkum sumber kekayaan Ruben Onsu yang umumkan resmi jadi mualaf, sebagai berikut.

1. Media dan Digital

Ruben mengembangkan bisnis di bidang media digital melalui MOP (Media Onsu Perkasa):

MOP Channel (YouTube & Digital Media) – Saluran YouTube yang berisi berbagai konten hiburan, keluarga, dan religi. MOP memiliki jutaan pelanggan dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama Ruben di platform digital.



The Onsu Family (YouTube Channel) – Kanal YouTube keluarga Ruben Onsu yang berisi keseharian dan kegiatan keluarganya, juga memiliki jutaan subscriber.