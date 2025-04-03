Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mobil Impor Masuk AS Kena Tarif 25%

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |12:13 WIB
Mobil Impor Masuk AS Kena Tarif 25%
Donald Trump Kenakan Tarif 25% pada Semua Mobil Buatan Luar Negeri. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mobil impor masuk Amerika Serikat (AS) dikenai tarif impor hingga 25%. Hal ini berlaku setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan penerapan tarif dagang pada sejumlah negara termasuk Indonesia. 

Trump mengatakan, lebih dari 80% mobil buatan Korea Selatan dijual di Korea Selatan. Begitu juga dengan 90% mobil yang dijual di Jepang dibuat di Jepang. 

Sementara mobil buatan AS hanya mewakili sebagian kecil penjualan di negara-negara tersebut.

"Ford menjual sangat sedikit di negara-negara lain. Ketidakseimbangan ini telah menghancurkan industri AS," kata Trump, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (3/4/2025). 

"Itulah sebabnya efektif mulai tengah malam kami akan mengenakan tarif 25% pada semua mobil buatan luar negeri," kata Trump.

Menurut Trump, pengenaan tarif dagang ini membuat produsen mobil memindahkan operasinya ke AS. Seperti pada 24 Maret lalu,  produsen mobil Korea Selatan, Hyundai menginvestasikan USD21 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/18/3170718//protes_warnai_kunjungan_kenegaraan_trump_ke_inggris-ihy2_large.png
Protes Ribuan Orang Warnai Kunjungan Kenegaraan Trump ke Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/18/3170577//proyeksi_foto_trump_epstein_di_inggris-IXuc_large.jpg
Proyeksi Foto Trump-Epstein Warnai Kunjungan Kenegaraan Presiden AS di Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement