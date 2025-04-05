Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! PNS Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |12:28 WIB
Pengumuman! PNS Bisa WFA Sehari Usai Libur Lebaran
Jadwal PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengeluarkan surat edaran untuk PNS atau ASN bisa melaksanakan Work From Anywhere (WFA) usai cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri. Di mana dilakukan pada Selasa, 8 April 2025 mendatang.

1. Surat Edaran

Hal ini tertua dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Dalam surat itu disebutkan mengubah isi huruf E angka 1 dalam surat sebelumnya.

2. Tambahkan 1 Hari

Salah satunya adalah menambahkan satu hari setelah libur nasional dan cuti bersama pada 8 April 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175079/purbaya-m3WK_large.jpg
Purbaya Diminta Terapkan Sistem Gaji Tunggal PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175067/pns-s3hp_large.jpeg
Single Salary Diterapkan, PNS Bisa Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174898/pns-Dm4I_large.png
Sistem Single Salary PNS Bakal Diterapkan, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji dan Tunjangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174572/asn-wUQE_large.jpeg
Bocoran Kenaikan Gaji ASN Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement