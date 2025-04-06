Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Elon Musk hingga Mark Zuckerberg Lenyap Rp3.453 Triliun Gegara Tarif Trump

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |09:17 WIB
Harta Elon Musk hingga Mark Zuckerberg Lenyap Rp3.453 Triliun Gegara Tarif Trump
Harta Orang Kaya Dunia Turun Dratis Gegara Kebijakan Trump. (Foto Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan mayoritas miliarder dunia menurun drastis setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor mitra dagang negaranya. Bahkan kekayaan gabungan 500 orang terkaya dunia turun sampai USD208 miliar atau setara Rp3.453 triliun (kurs Rp16.605 per USD) pada Kamis 3 April 2025. 

Berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index, penurunan jumlah harta orang kaya dunia dalam sejarah 13 tahun terakhir dan yang terbesar sejak puncak pandemi Covid-19. 

Harta Orang Terkaya Turun

1. Harta Elon Musk menurun hingga USD19,9 miliar menjadi USD302 miliar. 
2. Harta Jeff Bezos menurun hingga USD7,5 miliar menjadi USD193 miliar.
3. Harta Mark Zuckerberg menurun hingga USD9,4 miliar menjadi USD179 miliar. 
4. Bernard Arnault menurun hingga USD5,23 miliar menjadi USD158 miliar.
5. Harta Bill Gates turun USD6,45 miliar menjadi USD155 miliar. 

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif resiprokal yang berdampak signifikan pada perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia yang dikenai tarif sebesar 32%. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusan tersebut serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Tarif resiprokal adalah kebijakan perdagangan di mana suatu negara memberlakukan tarif impor yang setara atau sebanding dengan tarif yang dikenakan oleh negara mitra dagangnya. Tujuannya menciptakan keseimbangan dalam hubungan perdagangan dan mendorong negosiasi tarif yang lebih adil antara negara-negara yang terlibat.

 


