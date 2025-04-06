JK Sebut AS Bisa Resesi jika Pertahankan Kebijakan Tarif Impor Baru, Ini Alasannya

JAKARTA - Mantan Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa mengalami resesi jika Donald Trump mempertahankan kebijakan tarif resiprokal kepada negara mitra dagang negeri Paman Sam.

"Amerika bisa resesi. Kalau dia lama (pertahankan kebijakan tarif resiprokal)," ucap JK kepada awak media pada, Sabtu (5/4/2025).

1. Tak Berlangsung Lama

Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump pada negara-negara mitra dagang Amerika Serikat diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Ia juga berpendapat bahwa kebijakan ini tidak serta-merta akan meningkatkan industri AS.

"Padahal ini saya kira tidak lama di Amerika. Karena tidak mungkin tiba-tiba industri Amerika tiba-tiba naik, Tidak mungkin. Butuh waktu," ujar JK.

2. Tarif Timbal Balik

JK mengatakan ada buruh dan tempat yang harus dipersiapkan teruma untuk membangun industri pasti memerlukan biaya yang cukup besar.