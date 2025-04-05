Ternyata Segini Gaji Presiden Donald Trump yang Kini Terapkan Tarif Impor ke Berbagai Negara

JAKARTA - Ternyata segini gaji Presiden Donald Trump per bulan yang kini terapkan tarif Trump ke berbagai negara jadi hal yang menarik untuk diulas.

Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan tarif timbal balik atau (Reciprocal tariff) pada barang-barang dari berbagai negara yang diekspor ke AS.

1. Tarif Impor Baru AS

Adapun tarif dengan nominal yang bervariasi menargetkan beberapa komoditas, seperti peralatan elektronik, makanan, kopi, minuman keras, pakaian, sepatu, hingga kendaraan.

Gaji Donald Trump Sebagai Presiden AS

Di balik kebijakan ekonomi tersebut, publik juga penasaran dengan nominal gaji yang didapatkan oleh Presiden AS, Donald Trump saat ini.

2. Gaji Donald Trump

Menurut berbagai sumber, Sabtu (5/4/2025), Trump mendapat gaji sebesar USD 400.000 per tahun. Jumlah tersebut setara dengan Rp6,5 miliar jika menggunakan kurs terbaru.