JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) tidak mengalami perubahan hari ini, Minggu (6/4/2025). Emas Antam stagnan di Rp1.781.000 per gram setelah sebelumnya turun.
Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di Rp1.633.000.
Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.
Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.
Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.
Emas 0,5 gram: Rp940.500
Emas 1 gram: Rp1.781.000
Emas 2 gram: Rp3.506.000
Emas 3 gram: Rp5.239.000
Emas 5 gram: Rp8.709.000
Emas 10 gram: Rp17.340.000