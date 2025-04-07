Harta Kekayaan MA Yusuff Ali, Muslim Terkaya Pemilik Gerai Lulu Hypermart yang Mau Tutup

JAKARTA - Harta kekayaan MA Yusuff Ali, muslim terkaya pemilik gerai Lulu Hypermarket yang mau tutup jadi sorotan publik akhir-akhir ini.

PT Lulu Group Retail atau yang lebih dikenal dengan nama Lulu Hypermarket akhir-akhir ini ramai diperbincangkan lantaran stok produk yang kosong melompong hingga dikabarkan bakal tutup permanen.

Salah satu Lulu Hypermart yang berlokasi di The Park Sawangan, Depok akan segera berhenti beroperasi lantaran kondisi keuangan yang terbilang sangat memprihatinkan.

Tak hanya berlaku di Indonesia, berhentinya kegiatan operasional Lulu Hypermarket ini juga terjadi untuk seluruh kawasan di Asia Tenggara.

Swalayan yang dikabarkan akan tutup operasional pada 10 April 2025 itu pun tengah mengadakan obral harga besar-besaran untuk barang-barang yang masih tersedia rak-rak mereka.

Harta Kekayaan Pemilik Lulu Hypermarket

Lulu Hypermarket merupakan perusahaan ritel yang dimiliki oleh M. A. Yussuf Ali. Pria kelahiran 15 November 1955 tersebut pada masa kecilnya tumbuh di desa kecil di Kerala, India Selatan.

Lalu, pada tahun 1973 Ali memutuskan untuk merantau ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan bergabung dengan usaha distribusi yang dijalankan oleh pamannya.