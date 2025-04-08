Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Basmi Rente Impor, Prabowo: Bea Cukai Harus Beres Jangan Macam-Macam

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |20:32 WIB
Basmi Rente Impor, Prabowo: Bea Cukai Harus Beres Jangan Macam-Macam
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Presiden Prabowo Subianto menegaskan peringatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan soal penyelundupan barang dari luar negeri atau impor. Pasalnya, pemerintah akan membasmi rente impor yang menyusahkan pengusaha dan rakyat.

"Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi. Cari prosedur yang ada-ada," tegasnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Tindak Keras Pejabat

Prabowo mengatakan dirinya sebagai mantan prajurit memahami akal-akalan pihak tak bertanggung jawab yang melakukan penyelundupan. Ia pun akan menindak keras setiap pejabat yang terlibat ataupun melindungi kasus penyelundupan.

“Harus kita tindak sekeras-kerasnya. Kita perbaiki kondisi, banyak rakyat yang masih susah. Jangan ikut praktik-praktik yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
