HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Gaji Pelatih Nova Arianto, Sukses Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17 2025

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |20:16 WIB
Ternyata Segini Gaji Pelatih Nova Arianto, Sukses Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia U-17 2025
Gaji Nova Arianto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji pelatih Nova Arianto, suskes membawa Timnas Indonesia lolos ke piala dunia U17 2025.

Nova Arianto merupakan seorang mantan pemain bek tengah professional Indonesia, yang kini menjadi pelatih Indonesia U17 sekaligus menjadi asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Nova Arianto turut disorot publik karna sosoknya yang berhasil membawa Indonesia menuju kemenangan saat melawan Yaman dengan skor 4-1 pada laga Grup C Piala Asia U17.

1. Nova Arianto Buka Suara

Menanggapi kemenangan tim asuhannya dalam pertandingan terakhir, Nova Arianto, menilai bahwa keberhasilan mengalahkan Yaman dan Korea Selatan adalah buah dari dedikasi dan upaya keras para pemain sejak masa persiapan menuju Piala Asia U17 2025.

Ia juga mengatakan bahwa kekuatan mental, visi permainan, serta pemahaman taktik para pemain sangat luar biasa menjadi faktor penentu kemenangan dalam dua pertandingan tersebut. Nova juga menyampaikan harapannya agar para pemain terus menunjukkan perkembangan di masa mendatang.

Nova juga menyampaikan apresiasinya kepada PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Karena menurutnya, kesuksesan timnya tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan PSSI, yang memungkinkan mereka meraih keberhasilan yang optimal.

Meskipun Indonesia dinyatakan lolos ke Piala Dunia U17 2025, Nova bersikeras untuk menghadapi laga terakhir melawan Afghanistan dengan memberi kesempatan kepada semua pemain yang belum tampil.

 

Halaman:
1 2
