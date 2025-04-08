Apakah Judi Legal di Kamboja? Ini Faktanya

JAKARTA - Apakah judi legal di Kamboja? judi kerap dianggap sebagai musuh masyarakat di banyak negara, namun bagaimana jadinya jika praktik tersebut justru dilegalkan? Salah satu negara yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Kamboja.

Negara kecil di Asia Tenggara ini kerap dikaitkan dengan aktivitas perjudian, baik legal maupun ilegal. Tapi, apa benar Kamboja melegalkan judi? Ini faktanya.

Perdebatan tentang legalitas perjudian di Kamboja kembali memanas seiring dengan maraknya kasus judi online yang menyeret nama negara tersebut. Tak sedikit warganet bertanya-tanya, mengapa para bandar judi begitu leluasa beroperasi dari sana? Apakah pemerintah Kamboja benar-benar mengizinkan praktik ini?

1. Kamboja Legalkan Judi, Tapi Tidak untuk Warganya Sendiri

Salah satu fakta menarik adalah Kamboja memang melegalkan judi, namun hanya untuk turis asing. Undang-undang yang berlaku secara eksplisit melarang warga negara Kamboja untuk berjudi di kasino. Meski begitu, tak jarang aturan ini dilanggar karena lemahnya pengawasan. Kasino-kasino besar di Phnom Penh dan kota perbatasan seperti Poipet dibanjiri turis, terutama dari China dan Vietnam, yang sengaja datang untuk bermain.

2. Judi Online Tumbuh Subur Berkat Zona Bebas Pajak dan Pengawasan Longgar

Fenomena judi online juga tak lepas dari peran Kamboja. Negara ini menjadi “rumah nyaman” bagi operator judi digital karena keleluasaan hukum dan perlindungan bisnis yang relatif bebas dari intervensi. Beberapa wilayah bahkan dikenal sebagai surga bagi bisnis gelap karena minimnya kontrol dan banyaknya perusahaan cangkang yang bergerak di bidang perjudian daring.