HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sempat Turun, IHSG Naik ke Level 6.017 di Awal Perdagangan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |09:17 WIB
Sempat Turun, IHSG Naik ke Level 6.017 di Awal Perdagangan
IHSG Balik di Awal Perdagangan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada level 5.987 di perdagangan Rabu (9/4/2025). Namun beberapa menit setelah pembukaan, IHSG menguat hingga 0,35% ke level 6.017. 

Seperti diketahui,IHSG diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini. Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG telah mencapai target teoritis terdekat wave (v) dari [c] berdasarkan analisis Fibonacci projection di 5.878, dan meskipun demikian, tetap ada potensi ekstensi koreksi menuju 5.760 sebagai target wave [c] dengan metode proyeksi yang sama. 

“Dengan mempertimbangkan tingginya volatilitas belakangan ini, maka IHSG berpotensi untuk kembali rebound pada pekan ini atau paling lambat pekan depan,” kata Ivan dalam risetnya pada Rabu (9/4).

Adapun level support IHSG berada di 5.878, 5.760 dan 5.644. Sementara level resistennya di 6.122, 6.196, 6.270 dan 6.376.

IHSG dan Rupiah Anjlok, Sri Mulyani: Alarm Sudah Berbunyi Harus Hati-Hati Tanpa Panik
 

(Feby Novalius)

