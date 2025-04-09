Ini Saham yang Layak Dilirik Saat IHSG Merosot

JAKARTA - Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah saham di tengah prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah hari ini. Dirinya merekomendasikan hold pada saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dengan target harga Rp1.875.

ADRO berpotensi untuk segera mengakhiri tren turun pekan ini selama harga tidak menembus di bawah level Rp1.530 sebagai support.

Kemudian trading buy pada saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) di rentang harga Rp955 – Rp975 dengan target harga terdekat di Rp1.085. KLBF akan menguji level Rp955 sebagai support berdasarkan analisis Fibonacci projection, dengan potensi rebound selama level tersebut tetap bertahan.

Pada saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) direkomendasikan hold atau buy on weakness di rentang harga Rp1.100 – Rp1.150 dengan target harga terdekat di Rp1.480. MDKA berpotensi melanjutkan tren turun wave (v) menuju Rp1.1100 berdasarkan target Fibonacci projection apabila harga menembus di bawah support fraktal Rp1.205.

Selanjutnya, Ivan menyarankan speculative buy pada saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) di rentang harga Rp1.300-Rp1.400 dengan target harga terdekat di Rp1.545. PGAS berpeluang melanjutkan tren turun sebelumnya menuju area Rp1.350-Rp1.380, karena harga telah menembus di bawah fraktal Rp1.430.