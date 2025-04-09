7 Orang Terkaya Dunia dari Bisnis Kasino, Punya Harta Ratusan Triliun Rupiah

JAKARTA - 7 orang terkaya di dunia dari bisnis kasino, punya harta ratusan triliun rupiah. Orang terkaya di dunia dari bisnis kasino ini memiliki nilai kekayaan fantastis, bahkan ada yang hartanya capai ratusan triliun rupiah.

Industri kasino telah lama menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia hiburan dan ekonomi global. Tak mengherankan jika sejumlah pelaku bisnis di sektor ini berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah fantastis dan masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia.

Meski sering menuai kontroversi karena dianggap memicu dampak sosial tertentu, industri perjudian tetap tumbuh pesat, terutama di negara-negara dengan kawasan perjudian legal seperti Makau, Las Vegas, dan beberapa wilayah Eropa.

Para pengusaha di balik kasino-kasino megah ini tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang, ekspansi global, dan pemanfaatan teknologi digital.

1. Miriam Adelson – USD28,6 Miliar

Miriam Adelson menjadi nama terdepan dalam dunia bisnis kasino dengan kekayaan mencapai US$28,6 miliar atau sekitar Rp464 triliun. Ia mewarisi kerajaan kasino Las Vegas Sands dari mendiang suaminya, Sheldon Adelson, yang sebelumnya juga dikenal sebagai raja kasino dunia.