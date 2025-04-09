Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Orang Terkaya Dunia dari Bisnis Kasino, Punya Harta Ratusan Triliun Rupiah

Rizky Darmawan , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |00:27 WIB
7 Orang Terkaya Dunia dari Bisnis Kasino, Punya Harta Ratusan Triliun Rupiah
7 Orang Kaya Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 7 orang terkaya di dunia dari bisnis kasino, punya harta ratusan triliun rupiah. Orang terkaya di dunia dari bisnis kasino ini memiliki nilai kekayaan fantastis, bahkan ada yang hartanya capai ratusan triliun rupiah. 

Industri kasino telah lama menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia hiburan dan ekonomi global. Tak mengherankan jika sejumlah pelaku bisnis di sektor ini berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah fantastis dan masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia.

Meski sering menuai kontroversi karena dianggap memicu dampak sosial tertentu, industri perjudian tetap tumbuh pesat, terutama di negara-negara dengan kawasan perjudian legal seperti Makau, Las Vegas, dan beberapa wilayah Eropa.

Para pengusaha di balik kasino-kasino megah ini tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga strategi bisnis jangka panjang, ekspansi global, dan pemanfaatan teknologi digital.

1. Miriam Adelson – USD28,6 Miliar

Miriam Adelson menjadi nama terdepan dalam dunia bisnis kasino dengan kekayaan mencapai US$28,6 miliar atau sekitar Rp464 triliun. Ia mewarisi kerajaan kasino Las Vegas Sands dari mendiang suaminya, Sheldon Adelson, yang sebelumnya juga dikenal sebagai raja kasino dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272/harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/455/3169726/harta_kekayaan_raffi_ahmad-1zJW_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menpora Baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3168005/harta_kekayaan_nadiem_makarim-vj0w_large.jpg
Tersangka Korupsi Laptop, Nadiem Makarim Ternyata Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167696/harta_kekayaan_nadiem_makarim-j6Yo_large.jpg
Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop, Pernah Punya Harta Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/455/3167506/harta_kekayaan_pengemis_di_india-xWUk_large.jpg
Harta Kekayaan Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia Berharta Rp14 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement