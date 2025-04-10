IHSG Menguat 286 Poin, Berakhir di Level 6.254

IHSG Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan dengan menguat. IHSG menguat 286,03 poin atau 4,79% ke level 6.254,02 dan sempat mencapai level tertinggi secara intraday di 6.310.

1. Transaksi Saham

Pada penutupan perdagangan, Kamis (10/4/2025), terdapat 575 saham menguat, 99 saham melemah dan 284 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,2 triliun dari 21,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 5,64% ke 707,11, indeks JII naik 5,01% ke 392,69, indeks IDX30 naik 6,94% ke 372,73 dan indeks MNC36 naik 5,18% ke 280,41.

Untuk indeks sektoral yang menguat diantaranya energi 5,51%, konsumer non siklikal 4,56%, konsumer siklikal 6,11%, keuangan 3,39%, infrastruktur 5,19%, properti 4,00%, bahan baku 7,03%, transportasi 4,32%, industri 3,03%, teknologi 5,03%, kesehatan 3,20%.

2. Saham Top Gainers

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) naik 34,88% ke Rp116, PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) naik 33,82% ke Rp92 dan PT Centrama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT) naik 29,31% di Rp75.