Harga Emas Antam Melonjak, Segram Tembus Rp1.846.000

Harga emas Antam (ANTM) naik lagi pada perdagangan hari ini. (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik lagi pada perdagangan hari ini. Emas Antam melonjak Rp34.000 menjadi Rp1.846.000 per gram setelah sebelumnya juga sempat naik lagi pada Rabu sore.

1. Transaksi Emas

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp35.000 ke Rp1.696.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp973.000

Emas 1 gram: Rp1.846.000

Emas 2 gram: Rp3.632.000

Emas 3 gram: Rp5.423.000

Emas 5 gram: Rp9.005.000

Emas 10 gram: Rp17.955.000