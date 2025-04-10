Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Bima Arya di LHKPN, Wamendagri yang Sebut Lucky Hakim Kurang Paham soal Kunjungan ke Luar Negeri

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |01:12 WIB
Wamendagri Bima Arya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta Kekayaan Bima Arya di LHKPN, Wamendagri yang sebut Lucky Hakim kurang paham soal kunjungan ke luar negeri.

1. Soal Bupati Lucky Hakim

Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahwa Lucky Hakim tidak memahami prosedur yang berlaku untuk kunjungan ke luar negeri saat berlibur ke Jepang. Ia juga menyoroti kurangnya pemahaman Lucky Hakim mengenai perbedaan antara libur dan cuti bagi seorang kepala daerah.

Pihak Kemendagri telah berupaya memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Lucky Hakim terkait izin perjalanan ke luar daerah.

Namun, ketidakpahaman ini menjadi perbincangan di antara mereka. Meskipun demikian, Kemendagri menduga bahwa kurangnya pemahaman serupa tidak hanya dialami oleh Lucky Hakim, tetapi juga oleh sejumlah kepala daerah lainnya.

 

Halaman:
1 2
