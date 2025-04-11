Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Besaran Gaji PNS 2025 yang Heboh Diisukan Naik 16%

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |07:21 WIB
Daftar Besaran Gaji PNS 2025 yang Heboh Diisukan Naik 16%
Gaji PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wacana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 16% kembali mencuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meski begitu, belum ada kepastian resmi terkait realisasi kebijakan ini di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan gaji PNS sebesar 8% pada tahun 2024 lalu. Di sisi lain, pensiunan PNS juga menerima kenaikan tunjangan sebesar 12% yang efektif berlaku sejak Januari 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

Adapun struktur gaji PNS berdasarkan golongan saat ini masih mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kesembilan belas dari PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Berikut ini adalah besaran gaji PNS berdasarkan golongan:

Golongan I

Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175082/pns-O9ba_large.jpeg
Sistem Single Salary PNS, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji-Tunjangan hingga Bebas Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175136/pns-eaVu_large.png
Segini Rincian Gaji Pensiunan PNS yang Cair Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement