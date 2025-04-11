Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Warga RI Kini Berburu Emas Logam Mulia, Harga Dekati Rp1,9 Juta per Gram 

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |13:18 WIB
Warga RI Kini Berburu Emas Logam Mulia, Harga Dekati Rp1,9 Juta per Gram 
Warga RI Kini Berburu Emas Logam Mulia, Harga Dekati Rp1,9 Juta per Gram (Foto: Evi Gita/iNews.id)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia kini berburu emas logam mulia. Emas masih dianggap sebagai instrumen investasi yang lebih aman di tengah gejolak ekonomi. Tercatat, saat ini harga emas logam mulia terus naik dan menembus rekor tertingginya sepanjang sejarah.

Harga emas Antam hari ini, Jumat (11/4/2025) naik Rp43.000 ke Rp1.889.000 per gram dan menjadikannya level tertinggi pada sepanjang bulan April 2025. Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp43.000 ke Rp1.739.000.

Kenaikan harga emas Antam di tengah perang dagang tarif yang diterapkan Amerika Serikat (AS) versus China.

Masyarakat rela antre dari pagi demi membeli emas logam mulia. Hal ini terlihat dari antrean masyarakat memborong logam mulia, baik di butik Antam maupun Pegadaian.

Salah satunya dilakukan oleh Evi Gita yang memilih untuk mengantre di toko emas Pegadaian Bekasi. Dia mengaku sudah antre hampir setengah jam, namun logam mulia yang diinginkan tak tersedia. Bahkan, orang-orang sudah antre sejak Subuh demi mendapatkan emas tersebut. 

“Toko emas penuh. Salah satunya di toko emas pegadaian di bekasi. Orang-orang antre dari pagi, bahkan ada yang dari subuh sudah datang. Banyak logam mulia yang abis sejak pagi,” ucapnya.

 

