Pembiayaan Gadai Tembus Rp94,2 Triliun per Februari 2025

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp94,20 triliun per Februari 2025.

“Total penyaluran pembiayaan oleh pergadaian per Februari 2025 mencapai Rp94,20 triliun, dengan proporsi 46,05% di Pulau Jawa dan 53,95% di luar Pulau Jawa,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dikutip dari Antara,

di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

1. Layanan Pergadaian di Indonesia

Dia mengatakan, layanan pergadaian kini semakin merata hingga ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Per Februari 2025, terdapat 197 perusahaan pergadaian swasta yang beroperasi di 19 provinsi di luar Jawa, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat dengan menawarkan pembiayaan alternatif yang mudah dan cepat.

2. Pergadaian di Lebaran Naik

Agusman menyampaikan, penyaluran pembiayaan oleh pergadaian diperkirakan meningkat sepanjang Ramadhan 1446 Hijriah yang jatuh pada Maret lalu, seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat.

Namun, pihaknya belum dapat mengungkapkan angka pertumbuhan pergadaian periode Maret 2025 karena masih menunggu penyampaian laporan oleh para pelaku industri.

“Penyaluran pembiayaan oleh pergadaian periode Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan oleh industri sehubungan dengan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat tanggal 17 April 2025,” ujarnya.