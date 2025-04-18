Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembiayaan Gadai Tembus Rp94,2 Triliun per Februari 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |20:44 WIB
Pembiayaan Gadai Tembus Rp94,2 Triliun per Februari 2025
Total penyaluran pembiayaan oleh pergadaian per Februari 2025 mencapai Rp94,20 triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp94,20 triliun per Februari 2025.

“Total penyaluran pembiayaan oleh pergadaian per Februari 2025 mencapai Rp94,20 triliun, dengan proporsi 46,05% di Pulau Jawa dan 53,95% di luar Pulau Jawa,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dikutip dari Antara, 
di Jakarta, Jumat (18/4/2025). 

1. Layanan Pergadaian di Indonesia

Dia mengatakan, layanan pergadaian kini semakin merata hingga ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Per Februari 2025, terdapat 197 perusahaan pergadaian swasta yang beroperasi di 19 provinsi di luar Jawa, sehingga membantu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat dengan menawarkan pembiayaan alternatif yang mudah dan cepat.

2. Pergadaian di Lebaran Naik

Agusman menyampaikan, penyaluran pembiayaan oleh pergadaian diperkirakan meningkat sepanjang Ramadhan 1446 Hijriah yang jatuh pada Maret lalu, seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat.

Namun, pihaknya belum dapat mengungkapkan angka pertumbuhan pergadaian periode Maret 2025 karena masih menunggu penyampaian laporan oleh para pelaku industri.

“Penyaluran pembiayaan oleh pergadaian periode Maret 2025 masih menunggu penyampaian laporan oleh industri sehubungan dengan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan kepada OJK terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 menjadi paling lambat tanggal 17 April 2025,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177622//purbaya-UxNE_large.jpg
Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176398//data-zoVG_large.png
Update Terbaru Kasus Investree, Tim Likuidasi Verifikasi Data Penagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176050//obligai-WO0B_large.jpg
Pemda Penerbit Obligasi dan Sukuk Wajib Laporkan Penggunaan Dana Tiap 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176049//ojk-98Kl_large.jpg
Rekening Dana Nasabah Dibobol, OJK: Kerugian Ditanggung Perusahaan Efek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/278/3175918//bei-bJLE_large.png
Purbaya Minta BEI dan OJK Bersih-Bersih Saham Gorengan, Baru Kasih Insentif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement