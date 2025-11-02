OJK Ingatkan Semua Bank Jaga Tata Kelola Meski Kejar Target Kredit

Adanya praktik di sejumlah bank yang meminta seluruh karyawan mencari nasabah baru. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan seluruh perbankan untuk tetap menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan fungsi intermediasi di tengah upaya mencapai target penyaluran kredit.

"Perbankan wajib senantiasa menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta, dikutip Minggu (2/11/2025).

Penyaluran kredit di seluruh segmen nasabah, perlu dilakukan dengan keahlian dan risk appetite bank.

Ini juga menjadi respons OJK terhadap laporan adanya praktik di sejumlah bank yang meminta seluruh karyawan mencari nasabah baru, hingga pegawai bank yang mengambil kredit pribadi dengan nominal tertentu.

Adapun pemberian kredit kepada pegawai bank, lanjutnya, pada dasarnya lazim dilakukan di industri perbankan, terutama untuk kebutuhan multiguna.

“Pemberian kredit pada pegawai bank, khususnya dalam mendukung kebutuhan pegawai yang bersifat multiguna, telah lazim diterapkan dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan bank,” jelasnya.