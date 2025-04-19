Advertisement
SMART MONEY

Cara Mengelola Uang agar Terus Bertambah Tanpa Bekerja

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |18:07 WIB
Cara Mengelola Uang agar Terus Bertambah Tanpa Bekerja (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ada cara mengelola keuangan agar uang terus bertambah tanpa bekerja. Salah satu cara mencapai kemerdekaan finansial adalah dengan menerapkan "bukan bekerja untuk uang tapi membuat uang bekerja".

Konsep ini dikenal dengan istilah “make money works for you”, dan menjadi salah satu ciri khas orang-orang kaya. Berbeda dengan pola pikir kebanyakan orang yang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, mereka yang telah mapan secara finansial justru lebih fokus pada bagaimana memaksimalkan uang yang dimiliki agar terus menghasilkan tanpa harus selalu terlibat secara aktif.

Perencana Keuangan Prita Ghozie memberikan checklist menuju kemerdekaan finansial yang dilansir dari instagramnya, Sabtu (19/4/2025).

Berikut inilah beberapa syarat dasar yang perlu kamu terapkan terlebih dahulu:

1. Memiliki Dana Darurat

Dana darurat adalah pondasi dalam perencanaan keuangan. Jumlahnya ideal berkisar antara tiga hingga enam kali pengeluaran bulanan. Dana ini berfungsi sebagai penyangga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis mendadak.

2. Bebas dari Hutang Konsumtif

Salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kemerdekaan finansial adalah utang yang tidak produktif. Utang konsumtif, seperti cicilan kartu kredit atau pinjaman untuk gaya hidup, sebaiknya dilunasi terlebih dahulu agar arus kas tidak terus terbebani.

3. Mampu Menghasilkan Penghasilan Pasif

Inilah kunci dari kebebasan finansial, pendapatan yang diperoleh tanpa harus menukarkan waktu dan tenaga secara langsung. Penghasilan pasif dapat diperoleh melalui berbagai instrumen investasi yang dikelola dengan baik.

 

