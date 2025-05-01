Bank DKI Siap Gelar IPO di BEI, Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar

Bank DKI Siap IPO di Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah DKI (Bank DKI) menyatakan siap melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 yang digelar pada Rabu, 30 April 2025.

Selain membahas IPO, RUPST juga menetapkan pembagian dividen senilai Rp249,31 miliar, atau 32% dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp779,10 miliar.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menjelaskan bahwa dari total dividen tersebut, Rp249,26 miliar dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Rp56 juta dibagikan kepada Perumda Pasar Jaya.

“Sisa laba bersih tahun 2024 sebesar 68%, atau senilai Rp529,79 miliar, ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Bank DKI,” ujar Agus, Kamis (1/5/2025).

IPO dan Transformasi Bank DKI

Agus menambahkan bahwa keputusan penting lainnya dalam RUPST adalah menyangkut rencana transformasi perusahaan melalui IPO. Perseroan telah resmi mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“RUPST memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan segala persiapan dan penyesuaian yang diperlukan guna merealisasikan rencana IPO. Termasuk di dalamnya adalah kajian komprehensif, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian domestik maupun global, serta situasi pasar modal di BEI,” jelasnya.