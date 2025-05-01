Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank DKI Siap Gelar IPO di BEI, Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |09:05 WIB
Bank DKI Siap Gelar IPO di BEI, Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar
Bank DKI Siap IPO di Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah DKI (Bank DKI) menyatakan siap melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 yang digelar pada Rabu, 30 April 2025.

Selain membahas IPO, RUPST juga menetapkan pembagian dividen senilai Rp249,31 miliar, atau 32% dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp779,10 miliar.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menjelaskan bahwa dari total dividen tersebut, Rp249,26 miliar dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Rp56 juta dibagikan kepada Perumda Pasar Jaya.

“Sisa laba bersih tahun 2024 sebesar 68%, atau senilai Rp529,79 miliar, ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk mendukung pengembangan usaha Bank DKI,” ujar Agus, Kamis (1/5/2025).

IPO dan Transformasi Bank DKI

Agus menambahkan bahwa keputusan penting lainnya dalam RUPST adalah menyangkut rencana transformasi perusahaan melalui IPO. Perseroan telah resmi mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“RUPST memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan segala persiapan dan penyesuaian yang diperlukan guna merealisasikan rencana IPO. Termasuk di dalamnya adalah kajian komprehensif, dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian domestik maupun global, serta situasi pasar modal di BEI,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175104//purbaya-wpjQ_large.jpg
Purbaya Batalkan Rencana OJK Bangun Gedung di SCBD, MoU Sri Mulyani Tak Berlaku Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174610//ihsg-3c0o_large.jpg
11 Perusahaan Siap Go Public, BEI Singgung Kualitas IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/278/3173234//ipo_emiten_di_bei-BNXJ_large.jpg
BEI: 11 Perusahaan Antre IPO Akhir September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/278/3168427//ipo_emiten-POo8_large.jpg
OJK Wajibkan Emiten Transparan soal Penggunaan Dana IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/278/3167905//ihsg-QuZ4_large.jpg
Rencana IPO Lighthouse, OJK: Belum Ada Informasi Pasti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/278/3167637//bei-EC7b_large.jpeg
Penghimpunan Dana Pasar Modal Tembus Rp167,92 Triliun per Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement