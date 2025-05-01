Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Raharja Energi (RATU) Bagi-Bagi Dividen Rp108 Miliar, Catat Tanggalnya

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |12:00 WIB
Raharja Energi (RATU) Bagi-Bagi Dividen Rp108 Miliar, Catat Tanggalnya
Raharja Energi Bagi-Bagi Dividen Rp108 Miliar, Catat Tanggalnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2024. RUPST ini juga merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh RATU sebagai perusahaan publik, setelah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari 2025.

Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp108 miliar atau setara dengan Rp40 per saham. Dengan alokasi dividen sebesar 46% dari laba bersih tahun 2024, perseroan menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan antara memberikan imbal hasil yang menarik kepada pemegang saham dan memastikan alokasi dana yang optimal untuk mendukung ekspansi dan investasi berkelanjutan.

1. Jadwal Pembagian Dividen

Berikut adalah jadwal pembagian Dividen Perseroan:
- Recording date pada tanggal 15 Mei 2025
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Mei 2025
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Mei 2025
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 15 Mei 2025
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 16 Mei 2025 2024
- Pembayaran Dividen pada tanggal 4 Juni 2025

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Dividen Saham RATU IHSG Emiten
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180447/laba_emiten_bank-iByX_large.jpg
Emiten Bank (BCIC) Cetak Laba Rp63,74 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179154/emiten_ppre-dEr5_large.jpg
Emiten Konstruksi (PPRE) Raih Kontrak Baru di Proyek Tambang Nikel Konawe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/278/3178405/pabrik_opp-ZviK_large.png
Ada Cadangan Emas Jumbo, Merdeka Gold Kebut Produksi Tambang Pani Usai Pabrik OPP Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176924/rupslb_unilever_indonesia-KB3Y_large.jpg
Gelar RUPSLB, Unilever Indonesia Tunjuk Direktur Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/278/3174011/tambang-ZPJQ_large.jpg
Operasional Proyek Tambang Pani Jadi Penopang Emiten EMAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/278/3172677/emiten_emas-KSqa_large.jpg
Ada Harta Karun, Emiten Tambang Ini Bakal Raup Cuan dari Emas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement