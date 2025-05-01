Raharja Energi (RATU) Bagi-Bagi Dividen Rp108 Miliar, Catat Tanggalnya

JAKARTA – PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk Tahun Buku 2024. RUPST ini juga merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh RATU sebagai perusahaan publik, setelah resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Januari 2025.

Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp108 miliar atau setara dengan Rp40 per saham. Dengan alokasi dividen sebesar 46% dari laba bersih tahun 2024, perseroan menunjukkan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan antara memberikan imbal hasil yang menarik kepada pemegang saham dan memastikan alokasi dana yang optimal untuk mendukung ekspansi dan investasi berkelanjutan.

1. Jadwal Pembagian Dividen

Berikut adalah jadwal pembagian Dividen Perseroan:

- Recording date pada tanggal 15 Mei 2025

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Mei 2025

- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Mei 2025

- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 15 Mei 2025

- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 16 Mei 2025 2024

- Pembayaran Dividen pada tanggal 4 Juni 2025