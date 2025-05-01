Susahnya Cari Kerja: Lulusan Sarjana Kerja Jadi Sopir, Pembantu hingga OB

JAKARTA - Susahnya mencari kerja di Indonesia membuat lulusan sarjana putar otak agar tetap mendapat penghasilan. Tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana terpaksa banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sopir, bahkan office boy (pramukantor).

Hal ini dilakukan demi bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan badai pemutusan hubungan kerja dalam beberapa tahun terakhir.

1. Sarjana Jadi Sopir

Fenomena ini dialami Heru Kurniawan, Sarjana Teknik Mesin lulusan 2023, yang sekarang jadi sopir mobil rental.

"Keluarga tidak masalah saya jadi sopir, tapi saya pribadi merasa sayang, karena perjuangan menempuh pendidikan sarjana susah, menghabiskan waktu dan biaya," tuturnya.

Hal senada diutarakan Ihlazul Amal, Sarjana Manajemen lulusan 2023, yang sudah hampir dua tahun bekerja sebagai pramukantor.

"Karena sudah kebutuhan dan sekarang ini cari pekerjaan sulit, jadi mau enggak mau ya harus disyukuri," ucap Amal di sela-sela jam istirahat kerja.

2. Sarjana Jadi Satpam





Reza Fahlevi bergegas mengganti baju yang dikenakannya dengan seragam berwarna krem dan bawahan coklat tua. Pemuda kelahiran 1995 ini lantas bergegas melakoni tugasnya sebagai satuan pengamanan alias satpam di sebuah kantor di Bandung Tengah, Jawa Barat.

Ia sudah menjalankan profesi ini sejak 2018, setelah disarankan oleh kawan ayahnya setelah melihat postur tubuhnya yang tinggi dan dianggap memenuhi syarat menjadi sekuriti.

Kala itu, pria berkepala plontos ini baru lulus SMA dan masih kerja sebagai buruh pabrik. Ia menerima ajakan itu dan dinyatakan lolos seleksi.

Tapi tujuh tahun kerja sebagai satpam, tak juga mengubur cita-citanya untuk menjadi tentara.

Demi mewujudkan impian itu Reza mendaftar ke sebuah universitas swasta di Bandung dan mengambil jurusan Ilmu Komputer. Sembari bekerja, dia sisihkan upahnya yang tidak seberapa untuk biaya kuliah.