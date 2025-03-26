Ratusan Pabrik Baru Siap Dibuka, Serap 24 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan 198 perusahaan sedang dalam proses pembangunan fasilitas produksi, dengan rencana total penyerapan tenaga kerja hingga 24.568 orang.

1. Pabrik Baru

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, laporan tersebut diterima melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada periode dua bulan ke belakang.

"Berdasarkan laporan ke SIINas, selama bulan Januari hingga Februari, ada sekitar 198 perusahaan industri yang melaporkan mereka sedang proses membangun fasilitas produksi, dan rencana penyerapan tenaga kerja itu sebanyak 24.568," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (26/3/2026).

2. Kondisi Industri RI

Menurut Febri, hal ini menjadi bukti industri domestik masih memiliki daya tarik yang tinggi, mengingat banyak investor yang mau membangun fasilitas produksinya di Tanah Air.

"Masih banyak investor yang mau, dan sedang berinvestasi membangun fasilitas produksinya di Indonesia, dan dengan rencana menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak," tuturnya.

3. Dampak IHSG pada Industri

Selain itu, Febri mengungkapkan bahwa masih mengkaji dampak anjloknya IHSG terhadap sektor manufaktur.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin 24 Maret yang dibuka melemah 22,03 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.236,15, serta kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,79 poin atau 0,84 persen ke posisi 686,23, pihaknya

"Kami terus mencermati perkembangan dan dinamika di Bursa Efek Indonesia, terutama terkait dengan IHSG dan saham-saham manufaktur," katanya.