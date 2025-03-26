Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ratusan Pabrik Baru Siap Dibuka, Serap 24 Ribu Tenaga Kerja

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:27 WIB
Ratusan Pabrik Baru Siap Dibuka, Serap 24 Ribu Tenaga Kerja
198 Perusahaan Sedang Membangun Pabrik di Indonesia. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan 198 perusahaan sedang dalam proses pembangunan fasilitas produksi, dengan rencana total penyerapan tenaga kerja hingga 24.568 orang.

1. Pabrik Baru

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, laporan tersebut diterima melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada periode dua bulan ke belakang.

"Berdasarkan laporan ke SIINas, selama bulan Januari hingga Februari, ada sekitar 198 perusahaan industri yang melaporkan mereka sedang proses membangun fasilitas produksi, dan rencana penyerapan tenaga kerja itu sebanyak 24.568," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (26/3/2026). 

2. Kondisi Industri RI

Menurut Febri, hal ini menjadi bukti industri domestik masih memiliki daya tarik yang tinggi, mengingat banyak investor yang mau membangun fasilitas produksinya di Tanah Air.

"Masih banyak investor yang mau, dan sedang berinvestasi membangun fasilitas produksinya di Indonesia, dan dengan rencana menyerap tenaga kerja yang jauh lebih banyak," tuturnya.

3. Dampak IHSG pada Industri

Selain itu, Febri mengungkapkan bahwa masih mengkaji dampak anjloknya IHSG terhadap sektor manufaktur.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin 24 Maret yang dibuka melemah 22,03 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.236,15, serta kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,79 poin atau 0,84 persen ke posisi 686,23, pihaknya 

"Kami terus mencermati perkembangan dan dinamika di Bursa Efek Indonesia, terutama terkait dengan IHSG dan saham-saham manufaktur," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192098//migas-hjK3_large.jpg
Kemenperin Tegaskan Industri Penunjang Migas Jadi Kunci Substitusi Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191563//purbaya-SM9A_large.jpg
Purbaya Guyur Rp2 Triliun untuk Industri Tekstil dan Furnitur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190036//gas_bumi-XmIl_large.jpg
Hilirisasi Gas Bumi Jadi Barang Bernilai Tinggi, Buka Peluang Industri Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190005//susu-5q2W_large.jpg
80% Kebutuhan Susu Nasional Masih Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189988//program_mbg-yAUa_large.jpg
Kemenperin Sebut Produksi Susu Lokal Terseok-seok Mencukupi Program MBG  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189873//industri-SWPY_large.jpg
6 Fakta Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bikin Industri Menjerit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement