HOME FINANCE

Peringati Hardiknas, BRI Peduli Ini Sekolahku Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |10:59 WIB
Peringati Hardiknas, BRI Peduli Ini Sekolahku Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan
BRI dukung pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa melalui program BRI Peduli Ini Sekolahku. (Foto: dok BRI)




SUBANG – Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan bangsa. Namun, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran dan kurikulum yang diterapkan semata, tetapi juga oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.

BRI mengambil langkah nyata mendukung upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan bangsa dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa melalui program BRI Peduli Ini Sekolahku. Hingga kini, program ini telah berjalan di 46 sekolah di seluruh Indonesia dengan sasaran penerimaan manfaat lebih dari 18.375 pelajar dan lebih dari 400 unit bangunan telah direnovasi.

Bantuan yang diberikan berupa pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah, beasiswa pendidikan, serta bantuan sarana prasarana penunjang sekolah seperti perpustakaan, toilet, dan lapangan sekolah.

Selain bantuan inftrastruktur sekolah, BRI Peduli juga menyalurkan berbagai bantuan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan belajar dan pengembangan siswa.

Yang terbaru, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei, BRI Peduli mengadakan sejumlah kegiatan di SDN 1 Sagalaherang yang terletak di Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

