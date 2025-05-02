MPMX Bukukan Pendapatan Rp3,99 Triliun di Kuartal I-2025

JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp3,99 triliun sepanjang kuartal I 2025. Pendapatan MPMX meningkat secara moderat sebesar 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan pendapatan didukung oleh kinerja positif dari segmen distribusi dan ritel.

Sejalan dengan itu, laba kotor juga mengalami peningkatan sebesar 2% YoY menjadi Rp354 miliar. Namun demikian, laba operasional tercatat menurun sebesar 7% menjadi Rp170 miliar, yang disebabkan oleh kenaikan beban operasional. Akibatnya, laba bersih konsolidasian turun sebesar 7% menjadi Rp154 miliar, yang terutama dipengaruhi oleh tantangan pasar yang dihadapi oleh segmen asuransi dan transportasi.

1. Kinerja Perseroan

Kinerja Kuartal I 2025 ini dipengaruhi oleh beberapa tantangan eksternal seperti penurunan kinerja pasar sepeda motor nasional yang memberikan tekanan pada segmen distribusi. Selain itu, segmen asuransi juga terpengaruh oleh penurunan kontribusi dari produk kendaraan bermotor, sementara segmen transportasi menghadapi penurunan akibat penghentian kontrak dan proyek yang selesai dan turunnya margin penjualan mobil bekas.

Group CFO MPMX Beatrice Kartika, mengatakan, di tengah tekanan makroekonomi dan dinamika pasar pada kuartal pertama 2025, MPMX menjaga fundamental keuangan yang sehat. Peningkatan margin laba kotor mencerminkan efektivitas strategi efisiensi yang kami jalankan, meskipun secara pendapatan sedikit mengalami tekanan dibandingkan tahun lalu.

"Kami akan terus fokus dalam memperkuat pengelolaan biaya, menjaga likuiditas, serta memastikan setiap lini bisnis berkontribusi secara optimal terhadap kinerja MPMX ke depan. Dengan langkah-langkah strategis yang terus dilakukan, MPMX tetap optimis dalam menghadapi tantangan pasar di kuartal-kuartal berikutnya,” kata dia, Jumat (2/5/2025).

Entitas Anak dan Asosiasi menunjukkan hasil yang bervariasi dalam menghadapi dinamika eksternal yang penuh tantangan tersebut. Berikut adalah ringkasan kinerja masing-masing

entitas anak pada kuartal pertama 2025.

2. Kinerja Anak Usaha

Pada segmen bisnis distribusi dan ritel kendaraan roda dua, pendapatan tumbuh sebesar 3% YoY menjadi Rp3,9 triliun selama Kuartal I 2025 didorong oleh pendapatan penjualan sepeda motor serta segmen purnajual. Kinerja MPMulia cukup stabil dengan mencatat pertumbuhan sebesar 2% yang didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata, di tengah penurunan penjualan sepeda motor nasional sebesar 3%YoY selama Kuartal I 2025.

Sementara itu MPMMotor tumbuh sebesar 7% YoY, didukung oleh volume penjualan yang stabil serta kenaikan harga jual rata-rata. Pada segmen purnajual, pendapatan distributor meningkat sebesar 3% YoY, sedangkan pendapatan ritel tumbuh sebesar 34% YoY, didorong oleh peningkatan pendapatan dari penjualan suku cadang dan layanan servis. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba kotor naik sebesar 3% YoY menjadi Rp316 miliar, dengan margin laba kotor yang tetap relatif stabil.