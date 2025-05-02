Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Hapus Sistem Outsourcing, Wamenaker: Kalau Perintah Harus Dilakukan

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |07:19 WIB
Prabowo Hapus Sistem Outsourcing, Wamenaker: Kalau Perintah Harus Dilakukan
Wamenaker Respons Permintaan Presiden Prabowo yang Akan Hapus Sistem Outsourcing. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya. Hal ini menjadi mandat pertama kepada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Merespons instruksi Presiden, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku akan mengkaji lebih jauh soal penghapusan sistem outsourcing yang menjadi salah satu tuntutan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta. 

“Itu pasti ada hal-hal yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” kata Wamenaker Noel, dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025). 

Saat ditanya apakah memungkinkan tuntutan buruh tersebut mendapatkan lampu hijau, Noel mengatakan hal itu tergantung oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah, ya harus dilakukan. Tinggal nanti kita lihat kajiannya seperti apa,” ujar dia.

Lebih lanjut, Wamenaker mengatakan, May Day harus menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi demi kesejahteraan buruh atau pekerja Indonesia.

 

2
