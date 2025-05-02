Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Bansos Pemerintah yang Bakal Cair Mei 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya

Ameiliani Putri , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |13:23 WIB
6 Bansos Pemerintah yang Bakal Cair Mei 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya
6 Bansos Pemerintah yang Bakal Cair Mei 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 6 bansos pemerintah yang bakal cair Mei 2025 lengkap dengan cara daftarnya. Pada Mei 2025, pemerintah Indonesia dijadwalkan menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah enam bansos yang akan cair pada bulan tersebut, beserta cara pendaftarannya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin dengan anggota ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau disabilitas berat.

Nominal Bantuan:

• Ibu Hamil/Nifas: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 setiap tiga bulan)

• Anak Usia Dini (0–6 Tahun): Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 setiap tiga bulan)

• Anak SD/Sederajat: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 setiap tiga bulan)

• Anak SMP/Sederajat: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 setiap tiga bulan)

• Anak SMA/Sederajat: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 setiap tiga bulan)

• Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 setiap tiga bulan)

• Penyandang Disabilitas Berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 setiap tiga bulan)

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT memberikan bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung elektronik (e-Warong) yang bekerja sama dengan pemerintah. Program ini menyasar masyarakat miskin dan rentan. Pencairan BPNT tahap pertama untuk tahun 2025 diperkirakan akan dilakukan pada Mei.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa dapat terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.

Nominal Bantuan:

• SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 setiap tiga bulan)

• SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 setiap tiga bulan)

• SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun (Rp900.000 setiap tiga bulan)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bansos PIP PIP Bansos PKH BLT bansos
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181089/wamensos_soal_penerima_bansos_dipangkas-RmBM_large.jpg
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180305/bansos_di_oktober_2025-GgX4_large.png
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176845/bansos-kZLt_large.jpg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement