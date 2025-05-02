6 Bansos Pemerintah yang Bakal Cair Mei 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya

6 Bansos Pemerintah yang Bakal Cair Mei 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya (Foto: Freepik)

JAKARTA - 6 bansos pemerintah yang bakal cair Mei 2025 lengkap dengan cara daftarnya. Pada Mei 2025, pemerintah Indonesia dijadwalkan menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah enam bansos yang akan cair pada bulan tersebut, beserta cara pendaftarannya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin dengan anggota ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau disabilitas berat.

Nominal Bantuan:

• Ibu Hamil/Nifas: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 setiap tiga bulan)

• Anak Usia Dini (0–6 Tahun): Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 setiap tiga bulan)

• Anak SD/Sederajat: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 setiap tiga bulan)

• Anak SMP/Sederajat: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 setiap tiga bulan)

• Anak SMA/Sederajat: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 setiap tiga bulan)

• Lanjut Usia (60 tahun ke atas): Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 setiap tiga bulan)

• Penyandang Disabilitas Berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 setiap tiga bulan)

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT memberikan bantuan senilai Rp200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung elektronik (e-Warong) yang bekerja sama dengan pemerintah. Program ini menyasar masyarakat miskin dan rentan. Pencairan BPNT tahap pertama untuk tahun 2025 diperkirakan akan dilakukan pada Mei.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa dapat terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.

Nominal Bantuan:

• SD/SDLB/Paket A: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 setiap tiga bulan)

• SMP/SMPLB/Paket B: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 setiap tiga bulan)

• SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp1.800.000 per tahun (Rp900.000 setiap tiga bulan)