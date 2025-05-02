Rosan Yakin Indonesia Masih 'Seksi' di Mata Investor

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut bahwa Indonesia masih seksi di mata investor. Indonesia masih menjadi destinasi investasi yang menarik bagi para investor.

Hal ini, menurutnya, ditandai dengan telah diresmikannya operasional pabrik Dongsung Chemical, perusahaan kimia asal Korea Selatan (Korsel) yang memproduksi poliuretana (PU) di Karawang, Jawa Barat.

1. Investasi Asing

Menteri Rosan menyampaikan investasi ini sebagai penanda bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik, bahkan menjadi pusat produksi dan ekspor produk-produk berteknologi tinggi.

“Kehadiran pabrik ini sekali lagi membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi yang masih menarik di mata investor, namun juga dipercaya menjadi pusat produksi dan ekspor produk berteknologi tinggi. Investasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).

Menteri Rosan juga menyampaikan, pemerintah secara aktif terus menerus meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra strategis Indonesia untuk berinvestasi di tanah air. Apalagi, menurutnya, berdasarkan arahan Presiden Prabowo, Indonesia sangat terbuka untuk bisnis, terutama yang mendorong hilirisasi industri dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.