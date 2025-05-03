Kebut Swasembada, Kementan Rampungkan Tanam Perdana di 2 Lokasi Cetak Sawah Baru

Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP melakukan tanam perdana di lokasi cetak sawah baru di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, (Foto: dok Kementan)

KAPUAS – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) kembali gerak cepat untuk tanam perdana di lokasi cetak sawah baru di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu, (3/5/2025).

Tanam dilakukan secara paralel di dua lokasi, yakni Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang dan Desa Anjir Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur. Proses percepatan tanam perdana di lokasi konstruksi cetak sawah baru yang telah rampung ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan akselerasi target swasembada pangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mempercepat swasembada pangan melalui strategi kerja paralel.

“Progres konstruksi cetak sawah di Kalimantan Tengah kita pacu terus. Tidak perlu menunggu selesai seluruhnya. Begitu satu titik selesai dikonstruksi, langsung kita olah dan tanami. Ini cara kerja efektif dan sistematis untuk mengejar waktu dan memastikan produktivitas lahan,” ujar Andi.

Untuk Desa Tambun Raya, tanam perdana hari ini dilakukan pada lahan seluas 2 hektare dari total 29 Hektare dari target konstruksi seluas 1.528 hektare di Kecamatan Basarang. Sementara itu, di Desa Anjir Mambulau Tengah, penanaman dilakukan pada lahan seluas 3,2 hektare dari total lahan cetak sawah 66 hektare.