Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Soroti Kesiapan Bank DKI yang Mau IPO

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |13:25 WIB
OJK Soroti Kesiapan Bank DKI yang Mau IPO
Bank DKI Berencana IPO di Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Bank DKI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa hingga saat ini Bank DKI belum tercatat dalam pipeline proses IPO yang dimiliki OJK.

“OJK senantiasa mendorong perusahaan untuk dapat berkembang melalui pasar modal, termasuk BPD, tetapi tetap mempertimbangkan kesiapan BPD dalam melakukan IPO saham,” kata Inarno, Sabtu (3/5/2025).

Hal tersebut mengingat, pelaksanaan IPO saham bagi BPD dapat mendorong permodalan BPD, yang pada gilirannya diyakini dapat meningkatkan kinerja keuangan dan tata kelola serta transparansi BPD.

Sebelumnya, Bank DKI ditargetkan melantai antara lima bulan hingga satu tahun lagi. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Bank DKI adalah bank yang sehat dan menguntungkan. Pada 2024, bank milik Pemprov DKI Jakarta itu meraup laba bersih Rp779,1 miliar dan Rp249 miliar ditetapkan sebagai dividen untuk pemerintah provinsi.

"Memang kemarin Bank DKI juga masih bisa membagikan keuntungan dividennya 32 persen dari keuntungan, sehingga dengan demikian saya melihat prospek Bank DKI cukup bagus," kata Pramono. 

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180840//surat_utang-2XZR_large.jpg
Patriot Bond Danantara Jadi Agunan Kredit Bank, Ini Kata OJK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180838//kredit-lE2z_large.png
OJK Ingatkan Semua Bank Jaga Tata Kelola Meski Kejar Target Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178462//menkeu-Ejqv_large.jpg
Ketua OJK Sambangi Kantor Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177622//purbaya-UxNE_large.jpg
Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176398//data-zoVG_large.png
Update Terbaru Kasus Investree, Tim Likuidasi Verifikasi Data Penagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement