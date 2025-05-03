OJK Soroti Kesiapan Bank DKI yang Mau IPO

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Bank DKI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa hingga saat ini Bank DKI belum tercatat dalam pipeline proses IPO yang dimiliki OJK.

“OJK senantiasa mendorong perusahaan untuk dapat berkembang melalui pasar modal, termasuk BPD, tetapi tetap mempertimbangkan kesiapan BPD dalam melakukan IPO saham,” kata Inarno, Sabtu (3/5/2025).

Hal tersebut mengingat, pelaksanaan IPO saham bagi BPD dapat mendorong permodalan BPD, yang pada gilirannya diyakini dapat meningkatkan kinerja keuangan dan tata kelola serta transparansi BPD.

Sebelumnya, Bank DKI ditargetkan melantai antara lima bulan hingga satu tahun lagi. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Bank DKI adalah bank yang sehat dan menguntungkan. Pada 2024, bank milik Pemprov DKI Jakarta itu meraup laba bersih Rp779,1 miliar dan Rp249 miliar ditetapkan sebagai dividen untuk pemerintah provinsi.

"Memang kemarin Bank DKI juga masih bisa membagikan keuntungan dividennya 32 persen dari keuntungan, sehingga dengan demikian saya melihat prospek Bank DKI cukup bagus," kata Pramono.

