Trump International Golf Club Lido Resmi Dibuka, Tawarkan Standar Baru Golf Kelas Dunia

LIDO – Dunia golf Tanah Air kembali mencetak sejarah. Trump International Golf Club, Lido, secara resmi membuka seluruh 18 hole-nya untuk dimainkan, menawarkan pengalaman bermain golf yang tak tertandingi dengan standar kelas dunia.

Lapangan golf eksklusif ini kini dapat dinikmati oleh para member dan tamu undangan, baik untuk sesi tee-off pagi maupun siang. Sejak pembukaannya, lapangan ini telah menarik perhatian para pegolf dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan mancanegara.

Terletak di kawasan dengan iklim paling sejuk di Asia Tenggara, Trump International Golf Club, Lido, merupakan lapangan golf yang banyak mendapatkan pujian karena desainnya yang unik dengan pemandangan alam yang memukau. Dibangun di atas lanskap vulkanik yang dramatis, desainnya terinspirasi dari karakter geologi yang khas, menciptakan pengalaman golf yang benar-benar berbeda dari yang lain.

Trump International Golf Club Lido dengan 18 hole ini terbagi menjadi dua karakter Sembilan hole yang berbeda. Pada sembilan hole pertama (front nine), jalur permainan membawa pemain mendaki perlahan hingga puncak setinggi 700 meter di atas permukaan laut.

Di bagian ini, Hole 6, 7, 8, dan 9 menawarkan panorama spektakuler. Terutama Hole 7, sebuah par 3 yang menantang pemain untuk memukul bola melintasi jurang luas, menuju green yang menghadap langsung ke Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan desa-desa indah di bawahnya.

Memasuki sembilan hole berikutnya (back nine), permainan bergerak turun ke ketinggian sekitar 300 meter. Perubahan arah permainan dan variasi elevasi menciptakan dinamika strategi yang menantang. Suhu yang lebih sejuk dengan vegetasi dan flora yang berubah secara signifikan menghadirkan nuansa berbeda di setiap hole.

Salah satu hole yang menarik perhatian adalah Hole 15. Meski pendek, hole ini menuntut akurasi tinggi, dengan rintangan berupa pohon besar di sisi kiri dan vegetasi rapat di sisi kanan yang menuntut pertimbangan matang dalam setiap pukulan.