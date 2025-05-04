Advertisement
HOME FINANCE

Suara Petani Tanah Baru dan Kapuas: Cetak Sawah Jadi Angin Segar Kedaulatan Pangan

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |07:00 WIB
Suara Petani Tanah Baru dan Kapuas: Cetak Sawah Jadi Angin Segar Kedaulatan Pangan
Para petani di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah bersyukur atas program cetak sawah yang digulirkan pemerintah. (Foto: dok Kementan)
A
A
A

PULANG PISAU – Para petani di Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Tahai Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kecamatan Besarang, Kabupaten Kapuas, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas program cetak sawah rakyat yang digulirkan pemerintah.

Program ini dinilai menjadi solusi nyata dalam membuka lahan pertanian baru, mempercepat tanam, dan mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Wahono, anggota Kelompok Tani Margo Dadi di Desa Tahai Baru, menyebutkan bahwa pembukaan lahan melalui swadaya nyaris mustahil dilakukan petani kecil karena keterbatasan biaya dan tenaga.

“Dengan adanya program cetak sawah, kami seluruh petani di Desa Tahai Baru sangat terbantu. Kalau harus membuka lahan sendiri, waktunya lama dan biayanya besar. Sekarang kami bisa mulai menanam dan punya harapan panen yang lebih baik. Terima kasih untuk perhatian pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Jumina, seorang wanita tani dari desa yang sama, juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali menanam padi, serta menikmati akses jalan yang kini lebih baik.

Halaman:
1 2 3
