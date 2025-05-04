Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Boy Thohir dan 3 Direksi GOTO Mundur

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |16:23 WIB
Boy Thohir dan 3 Direksi GOTO Mundur
Boy Thohir mengundurkan diri dari jabatan komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
A
A
A

JAKARTA Boy Thohir mengundurkan diri dari jabatan komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Selain Boy Thohir, Perseroan juga mengumumkan pengunduran diri tiga anggota Direksi.

Dalam keterangan resminya, Minggu (4/5/2025), perseroan telah menerima pengunduran diri dari beberapa anggota direksi dan komisaris.

- Pada tanggal 30 April 2025, perseroan menerima pengunduran diri dari dua anggota Direksi yakni

1. Thomas Kristian Husted, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur
2. Nila Marita Indreswari, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur untuk fokus pada minat lain di luar Perseroan.

- Pada tanggal 2 Mei 2025, perseroan menerima pengunduran diri dari satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota direksi:

1. Garibaldi Thohir, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris untuk fokus pada bisnis keluarga.
2. Pablo Malay, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur.

"Semua pihak yang mengundurkan diri akan tetap menjabat hingga pengunduran diri merekadisetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)," tulis manajemen.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
